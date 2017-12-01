Расходы ГНФАР сокращены по сравнению с первоначальным прогнозом

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Изменены первоначальные прогнозы по доходам и расходам Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2018 год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, доходы Фонда увеличены на 883 млн манатов, расходы сокращены на 1,879 млрд манатов. В этой связи также был изменен сводный бюджет на следующий год.

"Доходы сводного бюджета на 2018 год прогнозируются на 883 млн манатов больше первоначального прогноза, расходы сократятся на 1 737 млн манатов, дефицит составит 831 млн манатов. Это на 6 761 млн манатов или 89% меньше по сравнению с дефицитом утвержденного бюджета текущего года", - сказал министр.

Отметим, что доходы бюджета ГНФАР на 2018 год прогнозировались в размере 10 676,4 млн манатов, расходы - 11 986,5 млн манатов.