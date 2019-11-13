США могут перестать оказывать финансовую поддержку ВТО

США могут прекратить выплаты Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документ ВТО.

США планируют выступить с заявлением о "системных проблемах относительно выплат членам апелляционного органа" 22 ноября, отмечается в сообщении.

Соответствующее заявление со стороны США ставит под угрозу работу ВТО. Как отмечает агентство, США вкладывают в годовой бюджет ВТО наибольшую сумму относительно других стран. В 2019 году США внесли 22,7 млн франков (около 22,8 млн долларов).

"Если США в одностороннем порядке прекратят финансирование, это может поставить под угрозу работу ВТО и заставить страны переосмыслить свою зависимость от него...", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Штаты могут прекратить выплаты, начиная со следующего года. Сообщается, что организация должна принять план по бюджету на 2020 и 2021 годы до 31 декабря.

В сообщении отмечается, что такой шаг со стороны Штатов является эскалацией конфликта с организацией. Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что система урегулирования споров ВТО нарушает суверенные права государства. Кроме того, США обвиняют организацию в том, что она допустила увеличение экономического влияния Китая в течение последних двух десятилетий.