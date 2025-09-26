Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    PwC: Азербайджан и ЦА могут активнее использовать зеленые финансовые инструменты

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 14:13
    PwC: Азербайджан и ЦА могут активнее использовать зеленые финансовые инструменты

    Азербайджан и страны Центральной Азии могут активнее использовать зеленые финансовые инструменты.

    Как передает Report, об этом заявил директор по сделкам в PwC Ермекбай Жакеев на "Неделе зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "В PwC мы наблюдаем огромный интерес к этой теме среди наших клиентов, институтов и правительств. Несмотря на актуальность вопроса, путь к полноценной реализации еще долгий. Зеленые облигации, углеродные кредиты и ESG-фреймворки могут стать мощными инструментами для дальнейшего развития, но их необходимо лучше интегрировать и поддерживать, чтобы раскрыть полный потенциал", - отметил Жакеев.

    Он подчеркнул три направления развития этих инструментов в регионе, включая Азербайджан: прежде всего, необходимо сделать зеленое финансирование более доступным и масштабируемым.

    "Зеленые облигации и кредиты уже применяются в Казахстане и Узбекистане. Чтобы масштабировать их использование, нужно сделать эти инструменты доступными для МСП, местных банков и региональных проектов, упростить процедуры выпуска, предложить налоговые стимулы, а также обеспечить техническую поддержку для верификации и отчетности", - добавил он.

