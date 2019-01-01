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    Прожиточный минимум в Азербайджане составит 180 манатов

    Предел критерия нуждаемости на 2019 год в Азербайджане установлен в размере 143 манатов

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Предел критерия нуждаемости на 2019 год в Азербайджане установлен в размере 143 манатов, прожиточный минимум - на уровне 180 манатов.

    Как сообщает Report, согласно законопроекту "О пределе критерия нуждаемости на 2019 год", в целях назначения государственной адресной социальной помощи предел критерия нуждаемости установлен в размере 143 манатов.

    Кроме того, прожиточный минимум на 2019 год по стране установлен на уровне 180 манатов, для трудоспособного населения - 191 маната, для пенсионеров - 149 манатов, для детей 160 манатов.

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