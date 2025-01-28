Проверки Счетной палаты позволили устранить финансовые нарушения на 52 млн манатов

17:36

Проверки, проведенные Счетной палатой Азербайджана в январе-ноябре 2024 года, позволили устранить финансовые нарушения на общую сумму 51,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, финансовые нарушения в основном были связаны с недостатками в управлении государственными средствами: "Часть выявленных нарушений произошла из-за отсутствия надлежащего финансового учета и механизмов контроля. В связи с этим соответствующим органам были направлены рекомендации, а также оперативно приняты меры для устранения данных нарушений".

Он отметил, что Палата по итогам проверок передала правоохранительным органам 8 материалов.

"Принятые меры способствуют повышению прозрачности и эффективности управления государственными финансами. Кроме того, в парламент был представлен отчет о результатах аудита, в котором содержатся рекомендации по внедрению конкретных механизмов для мониторинга результатов аудита, усилению прозрачности и предотвращению повторения подобных нарушений в будущем", - подчеркнул В. Гюльмамедов.

Он также добавил, что Палата продолжит работать над повышением прозрачности и подотчетности в государственном секторе.