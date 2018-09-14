Прошло очередное заседание оргкомитета Бакинского форума по электронной коммерции

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Организационного комитета Бакинского форума по электронной коммерции.

Как сообщает Report, на заседании приняли участие представители министерств транспорта, связи и высоких технологий, налогов, экономики, Государственного таможенного комитета, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Центрального банка, Палаты надзора над финансовыми рынками, а также портала Azexport, Академии региональных инновационных технологий, VialonServis и сайта ALbuket.az.

Руководитель Организационного комитета, первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Али Абдуллаев отметил, что в стране с целью развития электронной торговли, усиления партнерства между государственными и частными структурами в этом направлении министерством транспорта, связи и высоких технологий ведется последовательная работа. Он подчеркнул, что работы в этом направлении проводятся на основе целей по развитию электронной торговли, отраженных в "Национальной стратегии по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020 годы", утвержденной указом Президента Азербайджанской Республики от 2 апреля 2014 года №359.

"В связи с проведением 24-25 сентября 2018 года при совместной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий и Европейского Союза международного мероприятия – Бакинского форума по электронной коммерции по приказу министра транспорта, связи и высоких технологий был создан Организационный комитет из представителей соответствующих структур. За истекший период оргкомитет проделал большую работу для интересного и эффективного проведения форума. Бакинский форум по электронной коммерции является первым международным мероприятием в сфере электронной торговли, организованным в нашей стране в таком масштабе. Считаю, что мероприятие будет способствовать развитию электронной торговли", - заявил первый заместитель министра.

Было отмечено, что регистрацию для участия в форуме уже прошли более 300 местных и иностранных представителей. Кроме того, в рамках форума состоится ряд интересных мероприятий.

Затем член оргкомитета, заместитель исполнительного директора Государственного фонда развития информационных технологий Азер Байрамов подробно проинформировал участников заседания о проделанной работе, программе форума, иностранных гостях, спикерах, партнерах и участниках. Он подчеркнул, что в рамках форума, который соберет ведущих представителей международных агентств развития, частного сектора и цифровых платформ, состоится специальная сессия (мастер-класс) известных международных экспертов по развитию навыков э-коммерции.

В рамках Бакинского форума по электронной коммерции, который состоится в отеле Fairmont Baku, компании и организации, специализирующиеся на электронной торговле, платформах онлайн-оплаты, решениях э-коммерции, продемонстрируют свою продукцию. Это даст возможность участникам форума ознакомиться с различными новшествами и наладить новые деловые связи.

В рамках заседания также были обсуждены вопросы и предложения членов оргкомитета. Озвученные предложения были включены в повестку дня.