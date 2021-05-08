Производитель вакцин от COVID-19 Moderna впервые получила чистую прибыль

Выручка от продажи вакцин от COVID-19 в первом квартале составила 1,7 млрд долларов США

Производитель вакцин от COVID-19 американская биотехнологическая компания Moderna впервые в своей истории получила квартальную чистую прибыль: 1,2 млрд долларов США по итогам первого квартала 2021 года.

В первом квартале 2020 года компания показала чистый убыток в размере 124 млн долларов США. Выручка Moderna в январе-марте 2021 года составила 1,9 млрд долларов США (8 млн долларов США за аналогичный период прошлого года). Из этой суммы – 1,7 млрд долларов США – выручка от продажи вакцин от COVID-19.

До конца текущего года Moderna планирует произвести 1 млрд доз вакцин, в 2022 году – 3 млрд доз вакцин.