    Прогноз роста внебюджетных доходов в Азербайджане составит 16%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 02:36
    Прогноз роста внебюджетных доходов в Азербайджане составит 16%

    В 2026 году поступления от платных услуг бюджетных организаций в Азербайджане, как ожидается, составят 1 миллиард 21 миллион манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, цифра на 16% больше утвержденного прогноза на 2025 год.

    Прогноз по прочим поступлениям в бюджет увеличен на 13,9% и достиг 981 млн манатов.

