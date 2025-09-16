Прогноз роста внебюджетных доходов в Азербайджане составит 16%

В 2026 году поступления от платных услуг бюджетных организаций в Азербайджане, как ожидается, составят 1 миллиард 21 миллион манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, цифра на 16% больше утвержденного прогноза на 2025 год.

Прогноз по прочим поступлениям в бюджет увеличен на 13,9% и достиг 981 млн манатов.