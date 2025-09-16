Azərbaycanda büdcədənkənar daxilolmaların 16 % artacağı proqnozlaşdırılır
Maliyyə
16 sentyabr, 2025
- 01:24
2026-ci ildə Azərbaycanda büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların 1 milyard 21 milyon manat olacağı gözlənilir.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 16 % çoxdur.
Büdcənin sair daxilolmalar üzrə proqnozu isə 13,9 % artırılaraq 981 milyon manata çatdırılıb.
