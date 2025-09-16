Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%

В 2026 году в госбюджет Азербайджана, как ожидается, поступят 6 миллиардов 580 миллионов манатов (17,1% прогнозируемых доходов) от налога на прибыль (доход) юридических лиц.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 3,7% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.