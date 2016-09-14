Прогноз: Победа Трампа на выборах может спровоцировать глобальный экономический кризис

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Один из основных кандидатов на выборах президента США Дональд Трамп в случае своей победы пообещал ввести повышенные тарифы на импорт из Китая.

Как передает Report со ссылкой на Vesti.ru, Трамп намерен сдерживать импорт, придерживаясь дефляционной политики. В результате экономика Китая потеряет сотни миллиардов долларов.

Об этом говорится в новом исследовании Кевина Лая, главного экономиста по Азии Daiwa Capital Markets. По его оценкам, предложение Трампа по повышению тарифов на китайские товары на 45%, чтобы сократить торговый дефицит, вызвало бы падение китайского экспорта в США на 87% или 420 млрд. долларов. При росте тарифов на 15% экспорт сократится на 31% или 152 млрд. долларов, 30%-ный рост вызовет сокращение экспорта на 69% или 331 млрд. долларов.

Учитывая длительный период времени сокращения и мультипликационные эффекты, валовой внутренний продукт сократится на 4,82%, или примерно на 0,5 трлн. долларов. И это еще без учета потерь прямых иностранных инвестиций примерно на 426 млрд. долларов.

По мнению К.Лая, масштабы потери ВВП или замедления темпов роста ВВП будут ошеломляющими, и в конце концов Трамп и его администрация фактически могут смягчить рост тарифов.

Тем не менее даже повышение тарифов всего на 15% приведет к потере ВВП Китая на 1,8%, опять же без учета влияния оттока инвестиций иностранных компаний. По мнению экспертов, тарифы будут применяться к широкому ассортименту товаров от машин и инструментов до игрушек и бытовой техники.

"Эти тарифы, несомненно, будут пагубными для Китая, так как они будут направлены против мультинациональных компаний, работающих в Китае. Эти компании, вероятно, вынуждены будут уходить в другие страны. Китай может потерять свои позиции по сравнению с другими развивающимися странами, которые не являются мишенью Трампа", - добавил экономист.

Платежный баланс Китая уже является источником беспокойства из-за продолжающегося оттока капитала, а профицит счета текущих операций выглядит уязвимым.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп отметил, что юань намеренно недооценен на 40% и это дает экспортерам преимущество за счет американских производителей. Он пообещал покончить с валютными манипуляциями Китая и "вернуть миллионы американских рабочих мест, оживить американское производство, положив конец незаконным экспортным субсидиям Китая и слабым трудовым и экологическим стандартам".

Аналитическая группа Report считает, что победа Трампа на выборах может привести к глобальному экономическому кризису. В то же время аналитики прогнозируют резкое укрепление доллара. Любые экономические санкции США в отношении Китая могут стать причиной девальвации юаня, что спровоцирует падение стоимости всех мировых валют.