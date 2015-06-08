Прогноз: Экономика Азербайджана в этом году вырастет на 1,8%

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В этом году годовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 8,5%, в 2016 году - на уровне 6,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Раджа Альмарзоги (Raca Almarzoquie).

"В 2015 году прогнозируется рост экономики Азербайджана на 1,8%. В ненефтяном секторе экономический рост составит 3,5%. В действительности, с начала года рост ненефтяного сектора экономики составил 6,5%, вследствие чего мы определили годовой показатель роста на уровне 1,8%", - отметил представитель МВФ.