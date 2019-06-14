​Профицит платежного баланса увеличился на 56%

Профицит платежного баланса Азербайджана в первом квартале этого года составил 2 019,3 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 55,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост произошел в основном, за счет высоких цен на нефть на мировом рынке, а также позитивных тенденций в счете текущих операций.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 1 602,7 млн долларов (+ 3%), дефицита счета капитала в размере 1,9 млн долларов (профицит годом ранее), дефицита финансового счета в размере 215,1 млн долларов (-53,5%), профицита по балансирующей статье в размере 633,6 млн долларов (в 3,1 раза больше).