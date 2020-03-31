​Профицит платежного баланса Азербайджана возрос на 47%

Профицит платежного баланса Азербайджана в 2019 году составил 5 142,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 46,6% больше, чем за 2018 год.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 4 364,9 млн долларов США (-27,9%), дефицита счета капитала в размере 18,6 млн долларов США (профицит годом ранее), профицита финансового счета в размере 134,8 млн долларов США (дефицит годом ранее), профицита по балансирующей статье в размере 661,8 млн долларов США (+2,4%).