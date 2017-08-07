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    Продовольственные товары в Азербайджане подорожали на 18%

    В июле цены на потребительские товары и тарифы на услуги подорожали на 0,1 п.п.
    © Report

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июле 2017 года по сравнению с соответствующим показателем прошлого года повысились на 14%, в том числе продовольственные товары подорожали на 18,2%, непродовольственные товары – 12,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,6%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    В июле этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с июнем выросли на 0,1%, в том числе, непродовольственные товары – 1,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 0,4%, цены на продовольственные товары снизились на 1%.

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