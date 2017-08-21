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    Продано одно из предприятий, оставленное в залог МБА

    Предприятие по производству вина в поселке Новханы Абшеронского района сменило хозяев

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Занимающееся управлением проблемных активов Международного банка Азербайджана небанковская кредитная организация "Аграркредит" продало одно из предприятий, оставленное в залог МБА.

    Об этом Report сообщили в НКО.

    Сообщается, что речь идет о предприятии по производству вина в поселке Новханы Абшеронского района. Вместе с тем, не обнародовано, кому и за сколько "Аграркредит" продало предприятие.

    НКО продолжает продажу других заложенных объектов: "Бакинский орехообрабатывающий завод" в Сабунчинском районе Баку, обувная фабрика БОТ на Бинагадинском шоссе, торгово-служебное учреждение "Стимул" в Загатальском районе, предприятия по производству стройматериалов в Мингячевире и селе Дашуз Шекинского района, предприятие по производству мясомолочных продуктов в селе Гарасу Шекинского района, предприятие по производству бетона в районе Самгори в Тбилиси (Грузия).

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