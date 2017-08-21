Продано одно из предприятий, оставленное в залог МБА

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Занимающееся управлением проблемных активов Международного банка Азербайджана небанковская кредитная организация "Аграркредит" продало одно из предприятий, оставленное в залог МБА.

Об этом Report сообщили в НКО.

Сообщается, что речь идет о предприятии по производству вина в поселке Новханы Абшеронского района. Вместе с тем, не обнародовано, кому и за сколько "Аграркредит" продало предприятие.

НКО продолжает продажу других заложенных объектов: "Бакинский орехообрабатывающий завод" в Сабунчинском районе Баку, обувная фабрика БОТ на Бинагадинском шоссе, торгово-служебное учреждение "Стимул" в Загатальском районе, предприятия по производству стройматериалов в Мингячевире и селе Дашуз Шекинского района, предприятие по производству мясомолочных продуктов в селе Гарасу Шекинского района, предприятие по производству бетона в районе Самгори в Тбилиси (Грузия).