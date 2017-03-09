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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Необходимые процедуры для создания национального индекса Азербайджана завершены.

Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вугар Намазов.

По его словам, внедрение индекса на рынке зависит от активности компаний: "Мы хотим добиться формирования активно представляющих рынок компаний. Затем мы запустим индексы, исполняющие роль барометра. Важным является привлечение IPO компаний".