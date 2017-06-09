Проблемные кредиты составили более 10% кредитного портфеля Азербайджана

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 мая 2017 года составил 1,594 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился на 3,7 млн манатов или 0,2%, по сравнению с началом года – на 121,4 млн манатов или 8,25%, в годовом исчислении - на 212,7 млн манатов или 15,4%.

Отметим, что на конец апреля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 10,3%, на конец марта это соотношение составило 10,2%, на конец прошлого года - 8,95%, годом ранее – 7,4%.