Принадлежащая TƏBİB компания выбирает страховщика
Финансы
- 25 ноября, 2025
- 12:37
ООО "Азертибтеджхизат", принадлежащее Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), объявило запрос котировок на добровольное страхование транспортных средств (КАСКО).
Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 10 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 10 декабря по адресу компании: город Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 43.
Рассмотрение предложений состоится 10 декабря в 12:00 по указанному адресу.
