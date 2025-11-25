Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Принадлежащая TƏBİB компания выбирает страховщика

    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 12:37
    Принадлежащая TƏBİB компания выбирает страховщика

    ООО "Азертибтеджхизат", принадлежащее Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), объявило запрос котировок на добровольное страхование транспортных средств (КАСКО).

    Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 10 манатов.

    Претенденты могут представить свои предложения до 10 декабря по адресу компании: город Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 43.

    Рассмотрение предложений состоится 10 декабря в 12:00 по указанному адресу.

    TƏBİB ООО "Азертибтеджхизат" КАСКО запрос котировок
    TƏBİB-ə məxsus şirkət sığortaçı seçir

