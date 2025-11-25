Принадлежащая TƏBİB компания выбирает страховщика

ООО "Азертибтеджхизат", принадлежащее Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), объявило запрос котировок на добровольное страхование транспортных средств (КАСКО).

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 10 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 10 декабря по адресу компании: город Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 43.

Рассмотрение предложений состоится 10 декабря в 12:00 по указанному адресу.