Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 18:56
    Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

    ОАО Premium Bank завершило январь-сентябрь этого года с прибылью в размере 9,092 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 9 месяцев доходы банка составили 39,228 млн манатов (на 6,1% больше в годовом сравнении), расходы - 29,437 млн манатов (на 6,9% больше), отчисления в специальные резервы - 700 тыс. манатов (год назад было сэкономлено). Банк не платил налог на прибыль.

    На 1 октября этого года активы Premium Bank составили 659,615 млн манатов, что на 1,3% больше, чем год назад. Из них 468,798 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 2,2%.

    За отчетный период обязательства Premium Bank сократились на 2,1% - до 462,894 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 1,3% - до 378,353 млн манатов, балансовый капитал вырос на 10,6% - до 196,721 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 12,9% - до 174,601 млн манатов.

    ОАО Premium Bank прибыль
    "Premium Bank"ın mənfəəti 4 %-dən çox azalıb

    Последние новости

    19:36

    Пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    19:29
    Фото

    В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"

    Армия
    19:23

    Подготовлена карта Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    19:22
    Фото

    На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

    Бизнес
    19:17

    В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%

    Инфраструктура
    19:12

    AYNA прокомментировало решение Кабмина относительно такси

    Инфраструктура
    18:58

    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Внешняя политика
    18:56

    Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

    Финансы
    18:48

    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Другие страны
    Лента новостей