Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

ОАО Premium Bank завершило январь-сентябрь этого года с прибылью в размере 9,092 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев доходы банка составили 39,228 млн манатов (на 6,1% больше в годовом сравнении), расходы - 29,437 млн манатов (на 6,9% больше), отчисления в специальные резервы - 700 тыс. манатов (год назад было сэкономлено). Банк не платил налог на прибыль.

На 1 октября этого года активы Premium Bank составили 659,615 млн манатов, что на 1,3% больше, чем год назад. Из них 468,798 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 2,2%.

За отчетный период обязательства Premium Bank сократились на 2,1% - до 462,894 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 1,3% - до 378,353 млн манатов, балансовый капитал вырос на 10,6% - до 196,721 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 12,9% - до 174,601 млн манатов.