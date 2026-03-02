Президент Азербайджана утвердил электронизацию документооборота в сфере госфинансов
- 02 марта, 2026
- 13:43
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы "О бюджетной системе", "О бухгалтерском учете" и "О государственных закупках", принятые Милли Меджлисом 20 февраля.
Как сообщает Report, нововведение предусматривает цифровизацию процессов по бюджету, бухгалтерскому учету и государственным закупкам в целях повышения прозрачности и оперативности в управлении государственными финансами.
