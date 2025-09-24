Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент: Национальная статистическая система последовательно развивается

    • 24 сентября, 2025
    • 10:58
    Президент: Национальная статистическая система последовательно развивается

    Сегодня в Азербайджане национальная статистическая система последовательно развивается, производство официальных статистических данных в соответствии с международными стандартами, на основе инновационных подходов постоянно находится в центре внимания.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам III Международного статистического форума, проходящего в Баку.

