Президент: Национальная статистическая система последовательно развивается

Сегодня в Азербайджане национальная статистическая система последовательно развивается, производство официальных статистических данных в соответствии с международными стандартами, на основе инновационных подходов постоянно находится в центре внимания.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам III Международного статистического форума, проходящего в Баку.