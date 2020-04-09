​Премьер-министр: Внешний долг Азербайджана составил 18,9% ВВП

В 2019 году в Азербайджане обеспечена макроэкономическая стабильность и минимальный уровень годовой инфляции составил 2,6%.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет правительства в Милли Меджлисе.
"Наша цель и в 2020 году поддерживать рост цен на уровне прошлого года", - отметил он.
Кроме того, по словам главы правительства, в прошлом году уровень безработицы в стране составил 4,8%, что считается очень хорошим показателем.
"По итогам 2019 года внешний государственный долг Азербайджана составил 9,91 млрд долларов США, что равно 18,9% ВВП", - сказал он.