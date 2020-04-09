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Премьер-министр: Внешний долг Азербайджана составил 18,9% ВВП

​Премьер-министр: Внешний долг Азербайджана составил 18,9% ВВП

© Report

В 2019 году в Азербайджане обеспечена макроэкономическая стабильность и минимальный уровень годовой инфляции составил 2,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет правительства в Милли Меджлисе.

"Наша цель и в 2020 году поддерживать рост цен на уровне прошлого года", - отметил он.

Кроме того, по словам главы правительства, в прошлом году уровень безработицы в стране составил 4,8%, что считается очень хорошим показателем.

"По итогам 2019 года внешний государственный долг Азербайджана составил 9,91 млрд долларов США, что равно 18,9% ВВП", - сказал он.

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