    Премьер: Современные вызовы требуют новых подходов в сфере статистики

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 11:18
    Премьер: Современные вызовы требуют новых подходов в сфере статистики

    Сегодня в Азербайджане национальная статистическая система активно развивается, при этом основное внимание уделяется производству официальных данных в соответствии с международными стандартами и с применением инновационных подходов.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на III Международном статистическом форуме "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

    По его словам, современные вызовы, включая искусственный интеллект, требуют новых методологий, инструментов и подходов в сфере статистики, а также четкого определения будущих целей.

    "Для их достижения важно международное сотрудничество и правильная оценка его возможностей. Мы уделяем особое внимание реформам, основанным на цифровой трансформации, современных технологиях и искусственном интеллекте. В этом направлении Азербайджан активно сотрудничает с ведущими странами и международными организациями", - подчеркнул премьер-министр.

    Асадов также напомнил, что по решению Статистической комиссии ООН 20 октября будет отмечаться Всемирный день статистики под лозунгом "Дадим импульс развитию качественной статистикой для всех".

    "Уверен, что Форум, проходящий накануне этой даты, запомнится продуктивными дискуссиями и инициативами, направленными в будущее", - сказал он.

    Baş nazir: "Statistik məlumatların beynəlxalq standartlara uyğun istehsalı diqqət mərkəzindədir"
    Azerbaijani PM: Producing statistical data in line with int'l standards is key focus

