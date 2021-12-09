Премьер-министр: Мы благодарны Азербайджану за поддержку Беларуси и белорусского народа

Беларусь и Азербайджан обсудили сотрудничество двух стран в области строительства, городского планирования, промкооперации и сельского хозяйства.

Беларусь и Азербайджан обсудили сотрудничество двух стран в области строительства, городского планирования, промкооперации и сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сегодня состоялась встреча между премьер-министром Беларуси Романом Головченко и послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым.

"Вы уже провели целый ряд встреч и переговоров и, думаю, смогли лично оценить промышленный, сельскохозяйственный потенциал Беларуси и наметить первоочередные точки роста белорусско-азербайджанского взаимодействия. Поле для вашей работы как дипломата очень обширное. Надеюсь, что работа в нашей стране будет для вас успешной и будет содействовать развитию нашего торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике, у нас показатели очень неплохие. Мы и в 2020 году сумели нарастить товарооборот, а за 10 месяцев текущего года общими усилиями обеспечили рост на 20%", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что Беларусь и Азербайджан реализуют проекты по производственной кооперации. Растут поставки машинокомплектов белорусских тракторов в эту страну. "Мы также отрабатываем целый ряд направлений по линии строительства, городского планирования. Уже есть контрактные документы между нашими проектными институтами по формированию планов развития городов Азербайджана. Надеюсь, в самое ближайшее время состоится очередное заседание межправкомиссии. На мой взгляд, нам необходимо интенсифицировать процесс участия белорусских организаций в восстановлении инфраструктуры в Азербайджане", - отметил премьер-министр.

"Полагаю, что для азербайджанской стороны есть хороший потенциал в области наращивания поставок в нашу страну плодоовощной продукции, особенно в свете введения нами запрета на импорт ряда наименований пищевой продукции из тех стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси", - добавил Роман Головченко.

"Мы благодарны Азербайджану за поддержку Беларуси и белорусского народа, которую мы всегда ощущаем и на международных площадках, и в двусторонних отношениях", - резюмировал премьер-министр.

Товарооборот двух стран в январе - октябре 2021 года составил 442 млн долларов и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос в 1,2 раза. Основными статьями белорусского экспорта в Азербайджан стали древесноволокнистые плиты, лесоматериалы, мебель, лекарственные средства, трансформаторы, сливочное масло, говядина, сыры и творог, пахта, йогурт, кефир и другие товары. Из Азербайджана импортировалась нефть, полимеры пропилена, томаты, консервированные фрукты и орехи, крепкие спиртные напитки.

В Азербайджане создано 5 собственных субъектов товаропроводящей сети и 45 дилеров, представляющих более 50 белорусских предприятий. С 2017 года в Минске действует Торговый дом Азербайджана, которому предоставлен льготный режим по поставке продовольственной группы товаров на белорусский рынок.

На базе ПО "Гянджинский автомобильный завод" в Азербайджане действует совместное сборочное производство широкого спектра продукции белорусских брендов: различных модификаций тракторов, сельскохозяйственной, пассажирской и автомобильной техники.