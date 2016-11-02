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    Представитель Всемирного банка прибыла в Азербайджан

    В последний раз А.Пригожина побывала с визитом в Азербайджане в октябре

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня делегация под руководством координатора Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной прибыла в Азербайджан.

    Как сообщает Report, визит А.Пригожиной продлится до 8 ноября.

    По информации, координатор встретится с председателем Палаты надзора за финансовыми рынками Руфатом Асланлы, министрами финансов и экономики, председателем Центробанка.

    А.Пригожина также примет участие в конференции, организованной Палатой.

    Отметим, что в последний раз А.Пригожина побывала с визитом в Азербайджане в октябре. 

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