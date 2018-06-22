Представитель Турции: Инвестиции Азербайджана в страну превысят 20 млрд долларов

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Совокупная стоимость малых и крупных инвестиций Азербайджана в Турцию превысит 20 млрд долларов к 2020 году.

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецко-азербайджанского делового совета Управления внешнеэкономических связей Турции Сельджук Акат.

По его словам, в настоящее время Азербайджан занимает третье место в мире по объему вложенных в экономику Турции средств.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) имеет значительную долю в инвестициях", - сказал Акат.

Представитель Турции также отметил, что инвестирующие в страну иностранные предприниматели получают гражданство. Кроме того, те, кто покупает или строит недвижимость, освобождаются от НДС: "Все эти льготы в прошлом году привели к росту на 22% числа иностранцев, которые купили недвижимость в Турции. В 2017 году иностранцам продано 22 234 единиц недвижимости общей стоимостью 4,6 млрд долларов. Азербайджан входит в первую пятерку по количеству иностранцев, покупающих недвижимость в Турции. За последние два года граждане Азербайджана приобрели более 150 земельных участков и около 2 000 объектов недвижимости в стране".

Кроме того, турецкие компании активно участвуют в строительных проектах в Азербайджане, в том числе в Баку: "Турецкие компании до сих пор инвестировали 4,5 млрд долларов в Азербайджан, а стоимость строительных проектов составила 2,9 млрд долларов".