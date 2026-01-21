Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 14:11
    Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева

    Председателем правления ОАО Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​банк.

    Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров банка.

    Набиева ранее занимала должность члена правления Azər-Türk Bank.

    Она имеет 15-летний опыт работы в банковском секторе, с 2006 года занимала различные руководящие должности в ОАО Unibank, в Палате по надзору за финансовыми рынками, в 2022-2025 годах входила в состав Наблюдательного совета Azər-Türk Bank, с декабря 2025 года - член правления банка.

    Azər-Türk Bank создан в 1995 году. Основным акционером банка (доля 51%) является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

