Председатель Совета директоров AFB Bank покинул пост

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Председатель правления AFB Bank ОАО Заур Гараисаев покинул пост.

Как сообщает Report, его заменил первый заместитель председателя правления банка Айдын Гусейнов.

З.Гараисаев получил высокую должность в ООО Gilan Holdinq, в который входит AFB Bank.

Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70,394 млн манатов.

Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглы Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding), Акбар Гасан оглы Абдуллаев (0,18%).