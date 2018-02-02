Председатель правления: Unibank не готовится к слиянию с каким-либо банком

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Unibank не ведет переговоры о консолидации с каким-либо финансовым учреждением. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления банка Фаиг Гусейнов.

По его словам, Unibank не планирует слияние с каким-либо банком, однако в любом случае банк открыт для консолидации.

Он также назвал слухами информацию о закрытии банка: "Распространяющим эту информацию СМИ следует представить доказательства. Я не хочу комментировать слухи. Банк сделал официальное заявление о капитализации, и на днях мы выпустим отчет об аудите".

Unibank имеет большие планы по потребительскому и бизнес кредитованию, добавил он.

"Мы планируем развивать цифровой банкинг. Это отражено в Стратегической дорожной карте страны. Никаких других революционных изменений не ожидается", - сказал он.