Председатель правления: Публичное размещение акций одна из стратегических целей Unibank

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Unibank Фаиг Гусейнов прокомментировал приобретение недавно выпущенных банком новых акций исключительно нынешними акционерами.

Как сообщает Report, председатель подчеркнул преимущественное право покупки акций акционерами.

Ф.Гусейнов отметил, что публичное размещение акций является одной из стратегических целей банка: "Для того, чтобы акции могли привлечь инвесторов, финансовые показатели Unibank должны быть не просто хорошими, а отличными. Это одна из наших стратегических целей как на местном, так и на международном рынке".