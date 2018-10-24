Председатель: На Бакинской фондовой бирже обращается более 130 финансовых инструментов

© Report/ Elchin Murad

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Оборот Бакинской фондовой биржи (БФБ) превысил 18 млрд манатов".

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления БФБ Вугар Намазов на международном симпозиуме "Новые горизонты экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном" в Баку.

"Это равно общему обороту 2015-2016 годов. Пока доля государственных ценных бумаг в операциях БФБ высока. В настоящее время биржа осуществляет деятельность по пяти направлениям. На бирже обращается более 130 финансовых инструментов, которые доступны всем", - сказал он.