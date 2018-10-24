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    Председатель: На Бакинской фондовой бирже обращается более 130 финансовых инструментов

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Оборот Бакинской фондовой биржи (БФБ) превысил 18 млрд манатов".

    Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления БФБ Вугар Намазов на международном симпозиуме "Новые горизонты экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном" в Баку.

    "Это равно общему обороту 2015-2016 годов. Пока доля государственных ценных бумаг в операциях БФБ высока. В настоящее время биржа осуществляет деятельность по пяти направлениям. На бирже обращается более 130 финансовых инструментов, которые доступны всем", - сказал он.

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