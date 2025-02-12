Председатель комитета парламента Грузии: Азербайджан активно инвестирует в Грузию

Председатель Комитета по экономике и экономической политике парламента Грузии Шота Берекиашвили встретился в Тбилиси с председателем Комитета по экономической политике, промышленности и торговле Милли Меджлиса Азербайджана Азером Амираслановым.

Председатель Комитета по экономике и экономической политике парламента Грузии Шота Берекиашвили встретился в Тбилиси с председателем Комитета по экономической политике, промышленности и торговле Милли Меджлиса Азербайджана Азером Амираслановым.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече стороны обсудили двустороннее стратегическое партнерство.

Председатели комитетов подчеркнули важность Транспортного коридора и его транзитный потенциал.

"Торговый оборот между двумя странами превысил 1,3 млрд долларов. Из них 780 млн долларов приходится на долю экспорта между Азербайджаном и Грузией. Обе стороны будут работать над дальнейшим увеличением объема торговли в будущем", - отметил Берекиашвили.

По его словам, Азербайджан активно инвестирует в Грузию: "В нашей стране работают многочисленные азербайджанские компании, в том числе SOCAR, а также компании по развитию, банки и представители других отраслей".