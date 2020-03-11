Председатель ЦБА: В банках достаточно наличной валюты

"В Азербайджане сформированы валютные резервы, и спрос банков в течение дня полностью удовлетворяется на аукционах. Сегодня во всех банках достаточно наличной валюты для нужд населения. Возможно, в некоторых банках не хватает ресурсов, они помогают друг другу. Банки не смогли полностью реализовать всю валюту, которую мы вчера продали им. Объем операций, проводимых банками, увеличился почти в 10 раз. То есть у нас нет проблемы нехватки валюты".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Я хочу призвать население к спокойствию. Исходя из мер, принятых правительством и ЦБА, могу сказать, что в полной готовности. У нас достаточно возможностей для достойного решения проблем. Вчера в заявлении правительства говорилось, что у правительства и Центробанка есть план "Б", который рассчитан именно на эту цену нефти, то есть к снижению на 30-35 долларов США. Фактически правительство сейчас реализует этот план, и мы намерены быстро решить проблему. Наш призыв к населению заключается в том, что они своими действиями могут помочь нам быстрее решить эту проблему", - сказал главный банкир.

Он отметил, что сегодня не стоит вопрос использования стратегических валютных резервов.

"У нас достаточно текущих резервов. Трансферты Госнефтефонда не меняются, в полном объеме определены законом. У ЦБА есть свои резервы. Министерство финансов имеет значительные валютные резервы. Мы будем в полной мере использовать все эти ресурсы. Думаю, что проблема закончится быстрее, чем мы ожидали. Но не стоит забывать и о том, что у нас есть стратегические валютные резервы", - добавил Рустамов.