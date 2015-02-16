Председатель ЦБА ​Эльман Рустамов: Ослабление маната будет постепенным

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджан в рамках проводимой курсовой политики планирует отказаться от привязки национальной валюты к доллару США. Как передает Report, об этом в интервью Financial Times заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, по словам которого, это связано с тем, что падение стоимости американской валюты напрягает зависимую от энергоэкспорта экономику.

"Очень важно внести небольшие корректировки в фискальную и монетарную политику", - заявил Э.Рустамов.

По его словам, Центробанк рассматривает возможность внедрения более гибкого режима обменного курса с постепенным переходом к режиму инфляционного таргетирования.

Издание отмечает, план отказа от привязки к доллару является ключевым сдвигом в валютной политике Азербайджана, что приносит экономическую и политическую стабильность в условиях когда нефть за последнее время подешевела на 47%. Также отмечается, что нефть и газ составляют около 95% экспорта страны и 70% государственных доходов.

По словам Э.Рустамова, 2015 год является одним из сложных, ключевой целью которого определена диверсификация экономики, переход к новой модели экономического роста и снижение ресурсозависимости.

Наряду с этим, он подчеркнул, что любое ослабление маната будет постепенным: "Центробанк примет во внимание интересы населения".

Газета отмечает, что азербайджанский манат был эффективно привязан к доллару США на уровне около 0,78 маната за доллар с середины 2011 года, хотя падение цен на нефть вызвало резкое снижение в других национальных валютах - российского рубля, казахского тенге и грузинского лари.

ЦБА Азербайджана планирует отказаться от фиксированного обменного курса в пользу ориентации по бивалютной (евродолларовой) корзине с 20-30% утяжелением евро. Это позволит управлять годовой инфляцией в коридоре 5-7% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем в 1,4%.

Глава Центробанка подчеркнул, что ЦБА с начала 2015 года уже потратил около 1 млрд. долларов США из собственных резервов на поддержку курса национальной валюты.

В статье подчеркивается, что азербайджанская экономика сильно зависит от госинвестиций и правительство намерено пересмотреть госбюджет, рассчитанный на базовую цену нефти в 90 долларов/баррель.

По словам главы ЦБА, наряду с изменением в курсовой политике Центробанк работает и по целому ряду денежно-кредитных мер по стимулированию отечественной экономики, в т.ч. по вопросам покупки государственных ипотечных облигаций, поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, а также прямой поддержки банковского сектора.