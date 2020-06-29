Председатель "Азербайджанского промышленного банка" умер от COVID-19

Председатель "Азербайджанского промышленного банка" умер от COVID-19

29 июня, 2020 13:38

https://report.az/storage/news/a082510ed45292783b8cbec4d2e4c13d/158cbc03-ba20-462b-b06c-8b08f6772de8_292.jpg Скончался председатель Правления ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) Доган Тандоган. Как сообщает Report, он умер от коронавируса (COVID-19) в возрасте 47 лет. Гражданин Турции Д.Тандоган руководил ASB с 19 декабря 2016 года.

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