Председатель "Азербайджанского промышленного банка" умер от COVID-19

Скончался председатель Правления ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) Доган Тандоган.
Как сообщает Report, он умер от коронавируса (COVID-19) в возрасте 47 лет.
Гражданин Турции Д.Тандоган руководил ASB с 19 декабря 2016 года.
Скончался председатель Правления ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) Доган Тандоган.
Как сообщает Report, он умер от коронавируса (COVID-19) в возрасте 47 лет.
Гражданин Турции Д.Тандоган руководил ASB с 19 декабря 2016 года.
Эта новость также доступна на других языках: