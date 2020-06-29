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Председатель "Азербайджанского промышленного банка" умер от COVID-19

Председатель "Азербайджанского промышленного банка" умер от COVID-19

Скончался председатель Правления ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) Доган Тандоган.

Как сообщает Report, он умер от коронавируса (COVID-19) в возрасте 47 лет.

Гражданин Турции Д.Тандоган руководил ASB с 19 декабря 2016 года.

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