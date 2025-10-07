Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 11:17
    Правительство Азербайджана готово предоставить новые госгарантии для стратегических инвестпроектов

    Правительство Азербайджана готово рассмотреть возможности предоставления государственных гарантий для некоторых критически важных закупок и инвестиций предприятий.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

    По его словам, у Азербайджана хорошая история сотрудничества с большинством экспортно-кредитных агентств в Европе и других странах.

    "Это является хорошим инструментом финансирования для наших государственных предприятий. И правительство готово рассмотреть возможности предоставления государственных гарантий для некоторых критически важных закупок и инвестиций таких предприятий", - заявил А. Мурсагулов.

    Директор агентства отметил, что на сегодняшний день правительство Азербайджана предоставило государственные гарантии по двум важным проектам в стране.

    "Один связан с возобновляемой энергетикой, а другой - проект опреснения морской воды. Мы предоставили гарантии платежей и многих обязательств нашим частным партнерам. Поэтому я уверен, что с тем проектным портфелем, который здесь обозначен, правительство готово рассматривать новые гарантии в этой сфере", - подчеркнул А. Мусагулов.

    Лента новостей