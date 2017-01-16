Правительство Азербайджана и Всемирный банк подписали кредитное соглашение по TANAP

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) подписали кредитное соглашение по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в министерстве финансов Азербайджана.

Документ со стороны ВБ подписала региональный директор ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембон, с азербайджанской стороны – гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор” Афган Исаев (бенефициар) и министр финансов Самир Шарифов (гарант).

Отметим, что 20 декабря Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о выделении кредита в размере 800 млн. долларов на проект Трансанатолийского газопровода (TANAP). Из них 400 млн. долларов получило ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) под государственные гарантии Азербайджана, остальные 400 млн. - компания BOTAŞ под государственные гарантии Турции.

Кредит выделен ЗАО "Южный газовый коридор” сроком на 30 лет, BOTAŞ – на 29 лет при 5 годах льготного периода. Всемирный банк выдал кредит по ставке LİBOR+1%.