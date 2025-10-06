Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Потребителям в Азербайджане в январе-сентябре возвращено НДС на около 140 млн манатов

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 15:19
    Потребителям в Азербайджане в январе-сентябре 2025 года возвращено 140 млн 216 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

    За 9 месяцев сумма НДС, возвращенного из государственного бюджета за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления внутри страны, составила 7 млн 928,2 тыс. манатов.

