Потребительский рынок Азербайджана снизился на 8%

В январе этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 3,8 млрд манатов.

В январе этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 3,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, стоимость продукции и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, сократилась в годовом сравнении на 8% и составила 3,7 млрд манатов, 47,8% из которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном месяце один потребитель потратил в среднем 382 маната или на 20,5 маната меньше в номинальном выражении, чем год назад.