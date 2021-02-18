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Потребительский рынок Азербайджана снизился на 8%

Потребительский рынок Азербайджана снизился на 8% В январе этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 3,8 млрд манатов.
Финансы
18 февраля 2021 г. 15:43
Потребительский рынок Азербайджана снизился на 8%

В январе этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 3,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, стоимость продукции и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, сократилась в годовом сравнении на 8% и составила 3,7 млрд манатов, 47,8% из которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном месяце один потребитель потратил в среднем 382 маната или на 20,5 маната меньше в номинальном выражении, чем год назад.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın istehlak bazarı 8 % azalıb

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