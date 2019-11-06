Глава Unibank: Потребительские и бизнес кредиты не противоречат друг другу

Объем потребительского кредитования в Азербайджане не так велик.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов, комментируя недавние шаги по ограничению потребительского кредитования.

"Потребительские кредиты в развитых странах составляют более 100% от ВВП. В соседней России этот показатель равен 15-16%, а в Азербайджане всего 7%. То есть мы все еще можем расширять объемы потребительского кредитования.

Я понимаю, что правительство и регулятор обеспокоены ростом данного вида кредитования, опасаясь повторения ситуации 2015 года. Но в последние годы требования по потребительским кредитам достаточно ужесточились. Эти шаги подталкивают банки стимулировать бизнес-кредитование. Однако потребительское и бизнес-кредитование не противоречат друг другу. За счет выдаваемых гражданам потребительских кредитов создается оборот, и это помогает бизнесу.

С начала текущего года банками выдали кредиты на 7 млрд манатов. Из них 3,8 млрд – бизнес-кредиты. То есть тенденция финансирования бизнеса продолжается", - сказал председатель.