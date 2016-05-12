Поступления в госбюджет по линии минналогов в этом году сократились на 7%

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 2 204 972,7 тыс. манатов. Это на 163,027 млн. манатов или 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в министерстве налогов, соответствующий прогноз выполнен на 104,8%.

За отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 37 080 налогоплательщиков.

Отметим, что за четыре месяца 2015 года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 2 368,0 млн. манатов.