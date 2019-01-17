Поступления в госбюджет по линии ГТК увеличились на 32%

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Объем поступлений в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в 2018 году составил 3 434 062 тыс. манатов, что на 825 282,39 тыс. манатов или 31,6% больше по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 24,9% или 176 276,46 тыс. манатов и составил 883 150,8 тыс. манатов.

Объем средств, поступивших с НДС, увеличился на 567 594,76 тыс. манатов или 32% и составил 2 340 784,50 тыс. манатов, с акцизов - на 76 041,5 тыс. манатов или на 81%, составив 169 964,9 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 5 369,67 тыс. манатов или 15,4% и составил 40 161,80 тыс. манатов.