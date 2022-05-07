Поступления страховых взносов на обязательное соцстрахование в этом году выросли на 19%

Поступления страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование в январе-апреле текущего года составили 1 млрд 448,8 млн манатов за счет "отбеливания" численности работников и фонда заработной платы.

Поступления страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование в январе-апреле текущего года составили 1 млрд 448,8 млн манатов за счет "отбеливания" численности работников и фонда заработной платы.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, это на 19,3% или 234 млн 348,9 тыс. манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прогноз по поступлениям исполнен более чем на 136 млн 693,4 тыс. манатов.

Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 912 млн манатов, прогноз выполнен на 119,8%.

Сумма страховых взносов по безработице увеличилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 49,2 млн манатов, прогноз был выполнен на 114,4%. Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 19,8% и составили 36,1 млн манатов, прогноз по доходам выполнен на 124,3%.