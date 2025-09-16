Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

В 2026 году объем поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в государственный бюджет Азербайджана составит 151 миллион манатов или 0,4% от общих доходов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным ведомства, это на 5,6% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 млрд 423 млн манатов, а расходы - 41 млрд 548,6 млн манатов.