Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 04:42
    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    В 2026 году объем поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в государственный бюджет Азербайджана составит 151 миллион манатов или 0,4% от общих доходов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно данным ведомства, это на 5,6% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 млрд 423 млн манатов, а расходы - 41 млрд 548,6 млн манатов.

    налоги государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda mədən vergisi üzrə proqnoz 6 %-ə yaxın azaldılır

    Последние новости

    05:19

    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    05:13

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    05:06

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    Финансы
    04:53

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    04:42

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    04:32

    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    В регионе
    04:22

    Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

    Другие страны
    04:21

    Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%

    Финансы
    04:15

    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    Финансы
    Лента новостей