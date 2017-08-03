 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Портфель EBRD по текущим проектам в Азербайджане сократился на 50 млн евро

    Доля частного сектора в структуре кредитования снизилась на 1 п.п., составив 50%

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года объем средств, выделенных Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), сократился на 36 млн евро или 1,43% и на 1 июля составил 2,484 млрд евро.

    Как сообщает Report, доля частного сектора в структуре кредитования снизилась на 1 п.п., составив 50%.

    Количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, также не изменилось, оставшись на уровне 161.

    В июне выплаты Азербайджана банку сократились на 17 млн евро или 0,91%, до 1,853 млрд евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане снизились на 34 млн евро или 5,74%, до 558 млн евро.

    Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам сократился на 50 млн евро или 5,73%, до 823 млн евро.

    Отметим, что активный портфель проектов сократился на 3 единицы или 5,56% и сейчас состоит из 51 проекта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi