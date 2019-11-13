Президент ЧБТР: У банка есть стратегическая установка на расширение участия в региональных инфраструктурных проектах Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрием Панкиным

Как Вы оцениваете влияние текущей ситуации на мировых рынках на деятельность ЧБТР? Насколько удается сегодня активизировать свою деятельность в регионе?

- Ситуация в мире развивается по все менее прогнозируемому сценарию. Мы наблюдаем снижение темпов экономического роста на фоне обострения торговых споров и ослабления инвестиционных потоков. Рост в Черноморском регионе подвержен главным образом внешним рискам, поскольку правительства наших стран-членов предприняли, подчас весьма трудные меры по обеспечению устойчивости экономик и защите своих рынков.

Что касается банка, то несмотря на отмеченные негативные внешние факторы, в последнее время мы добились существенного роста портфеля, что отражает активный спрос на наши продукты во всех странах региона.

Как Вы оцениваете развитие экономики Азербайджана в последние годы, и какие рекомендации можете дать в связи с реформами, осуществляемыми в стране?

- Последние несколько лет темпы роста экономики Азербайджана остаются невысокими, особенно по сравнению с периодом до 2014 года. Тем не менее, страна демонстрирует хорошую макроэкономическую стабильность благодаря, как мы считаем, тем мерам, которые правительство предприняло сразу после резкого падения цен на нефть. Реформы первой волны привели к значительному улучшению делового климата в стране, что было отмечено резким ростом международного рейтинга Азербайджана в отчете Doing Business, отражающим условия для ведения бизнеса.

Процесс реформ несколько замедлился на фоне восстановления сбалансированности бюджета, в том числе по внешним расчетам. Проявление конкретных экономических результатов реформ требует времени, особенно в условиях стран богатых природными ресурсами, как Азербайджан или Россия. Очевидно, что начатые реформы должны быть продолжены для ускорения экономического роста и дальнейшего укрепления делового климата, что будет самым наглядным индикатором успеха. Мы видим, что правительство демонстрирует необходимую для этого политическую волю.

В этом году утверждена новая стратегия банка по Азербайджану, которая охватит период до 2022 года. Насколько она соответствует новой политике правительства Азербайджана по внешним заимствованиям? Какие новые сферы сотрудничества с Азербайджаном рассматриваются ЧБТР?

- Страновая стратегия по Азербайджану одобрена Советом директоров ЧБТР в числе первых. Как Вы, возможно, знаете, новая среднесрочная стратегия банка на 2019-2022 годы предполагает увеличение финансирования инфраструктурных проектов в странах-членах. По своей природе инфраструктурные проекты осуществляются преимущественно государственными компаниями. В то же время, стратегия внешних заимствований Азербайджана ориентирована на снижение долговой нагрузки государственного сектора. Это не означает, что государство должно прекратить брать кредиты. Азербайджан будет продолжать инвестировать в инфраструктуру, и, если будет решение обратиться к нам за содействием в этом вопросе, банк будет заинтересован принять участие.

Однако, учитывая задачу снижения государственной задолженности, наша страновая стратегия по Азербайджану ориентируется в основном на операции в частном секторе. Для нас приоритетными будут инвестиции в сектора, дающие наибольший эффект развития, такие, как энергетика и энергоэффективность, экспортоориентированное производство в ненефтяном секторе, сельское хозяйство и агробизнес, которые также входят в число национальных приоритетов.

Мы рассчитываем, что наше финансирование сможет иметь важное значение на фоне ослабленного банковского сектора, доля которого в ВВП Азербайджана остается сравнительно небольшой. Мы с удовольствием рассмотрим проектные предложения, особенно в случаях, когда спонсорам не удается получить финансирование от коммерческих банков.

Суммируя, повторю, что, учитывая стратегическую задачу по снижению кредитной нагрузки государственного сектора Азербайджана, мы, в основном, нацелены на проекты в частном секторе, которые составляют большую часть нашего совокупного портфеля в странах-членах.

Ранее Вы отмечали, что новая стратегия включает многократное увеличение инвестиционного портфеля по стране. О какой сумме идет речь? Планируется ли увеличить техническую помощь Азербайджану?

- Принятые целевые ориентиры по росту портфеля ЧБТР в Азербайджане предусматривают дополнительное финансирование в районе 300 млн евро до конца 2022 года (текущий портфель – 106,5 млн евро). Эти ориентиры должны работать в тесной увязке с реальными потребностями рынка в наших продуктах и соблюдением необходимого баланса портфеля по всем странам-членам.

Как известно, в настоящее время ЧБТР разрабатывает ряд проектов в области электроэнергетики, производства оборудования для нефтегазовой промышленности, поддержки торгового финансирования в Азербайджане. На каком этапе разработка этих проектов и их реализация предусматривается с частным или государственным сектором?

- Действительно, мы работаем с заявками на финансирование в этих областях, полученными от потенциальных клиентов из Азербайджана, в основном частных компаний. Подготовка проектной документации осуществляется в несколько этапов и проходит несколько стадий согласования. В случае успешного прохождения всех стадий подготовки и утверждения, финансирование указанных проектов намечается на период, начиная с 2020 года.

ЧБТР предоставил 50 миллионов долларов на торговое финансирование компании SOCAR. Планируется ли выдача новых кредитов Государственной нефтяной компании Азербайджана?

- ЧБТР предоставил торговое финансирование компании SOCAR Trading для оплаты поставок нефти из России на нефтеперерабатывающий завод STAR в Измире (Турция). Банк также работает с дочерней компанией SOCAR Turkey Enerji и готов рассмотреть заявки на новое финансирование от Госнефтекомпании, деятельность которой имеет важное значение для экономики Азербайджана.

Недавно прошло очень успешное размещение манатных облигаций ЧБТР. Учитывая, что спрос на облигации в национальной валюте Азербайджана в 8 раз превысил предложение, планируется ли новый выпуск манатных облигаций?

- Черноморский банк торговли и развития намерен продолжать поддерживать устойчивое развитие местного рынка ценных бумаг и оперативно реагировать на потребности азербайджанского рынка, в частности, малого бизнеса, в финансировании в местной валюте. Мы рассматриваем возможность выпуска второго транша облигационного займа в 2020 году в зависимости от конкретных потребностей финансирования проектов в национальной валюте.

Реализация каких региональных проектов является сегодня наиболее актуальной? В каких крупных проектах в странах региона, в частности в Азербайджане, ЧБТР готов участвовать совместно с другими международными финансовыми институтами?

- У банка есть стратегическая установка на расширение участия в региональных инфраструктурных проектах Азербайджана, реализация которой во многом будет зависеть от спроса на такое участие со стороны правительств и спонсоров таких проектов. Среди существующих региональных проектов можно отметить наше кредитование SOCAR в Турции: азербайджанская компания, оперирующая в Турции, поддерживает развитие товарооборота между Россией, Турцией и Азербайджаном. Мы предоставили ряд кредитных линий турецким банкам в Грузии и греческим банкам в Румынии. Также можно отметить наши проекты на Украине по расширению мощностей элеваторов в причерноморских регионах, необходимых для наращивания поставок зерна в другие страны-члены банка.

Вам должно быть известно о нашем софинансировании крупного проекта второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" совместно с рядом других банков развития, который также является важным региональным проектом. Мы с удовольствием рассмотрели бы возможности участия в проектах, связанных с расширением или продлением существующих трубопроводов в нашем регионе, таких как Трансадриатический трубопровод (TAP) и Трансанатолийский трубопровод (TANAP), или в других проектах по расширению доступа Азербайджана на международные рынки через страны региона. Содействие развитию инфраструктуры, поддерживающей экономические взаимосвязи между странами-членами банка, является одним из основных наших приоритетов. Например, мы были бы готовы рассмотреть участие в повышении пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс или в проектах развития линий электропередач между нашими странами, например, между Азербайджаном и Россией, Грузией или Турцией.