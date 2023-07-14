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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 19 процентов

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 19 процентов В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 млрд 166 млн долларов США.
Финансы
14 июля 2023 г. 10:02
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 19 процентов

В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 млрд 166 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, что это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за шесть месяцев 17 млрд 968 млн долларов США пришлось на экспорт, а 8 млрд 198 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 2,8%, а импорт вырос на 29%.

В конечном итоге положительное сальдо внешней торговли составило 9 млрд 769 млн долларов. Это на 19,4% меньше, чем год назад.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s positive balance on foreign trade falls by 19%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 19 % azalıb

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