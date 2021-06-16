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Положительное сальдо торгового оборота Азербайджана выросло более чем на 8%

Положительное сальдо торгового оборота Азербайджана выросло более чем на 8% В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 11 млрд 820,2 млн долларов США.
Финансы
16 июня 2021 г. 11:47
Положительное сальдо торгового оборота Азербайджана выросло более чем на 8%

В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 11 млрд 820,2 млн долларов США.

Это на 6,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешней торговли на экспорт пришлось 7,427 млрд долларов, импорт - 4,393 млрд долларов. За последний год экспорт увеличился более чем на 6,5%, а импорт - на 5,5%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 3,034 млрд долларов. Это на 8,1% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees more than 8% growth in positive balance of foreign trade turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 8 %-dən çox artıb

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