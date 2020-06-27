Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.06.2020)

27 июня, 2020 10:00

https://report.az/storage/news/31298db7fabf91f035edb9f5584ef48d/ca4c7b67-2310-451e-b778-8aeaf6c8ca50_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 40,68 - 0,37 - 27,65 Нефть WTI (доллар/баррель) 38,39 - 0,33 - 23,38 Золото (доллар/унция) 1784,8 14,8 266,7 Индексы Dow-Jones 25 015,55 - 730,05 - 3 629,71 S&P 500 3 009,05 - 74,71 - 230,97 Nasdaq 9 757,22 - 259,78 750,6 Nikkei 22 512,08 - 29,62 - 1 162,99 Dax 12 089,39 - 88,48 - 1 247,72 FTSE 100 6 159,3 12,16 - 1 485,6 CAC 40 4 909,64 - 8,94 - 1 127,45 Shanghai Composite 2 979,55 0 - 53,78 Bist 100 114 668,41 529,47 984,81 RTS 1 239,59 - 17,59 - 309,81 Валюта USD/EUR 1,1223 0,0005 0,0025 USD/GBP 1,2391 - 0,0038 - 0,0722 JPY/USD 106,91 - 0,2 - 2,25 RUB/USD 69,6668 0,5665 7,5293 TRY/USD 6,8552 0,001 0,9058 CNY/USD 7,0782 0 0,0985

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