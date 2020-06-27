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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 40,68 - 0,37 - 27,65
Нефть WTI (доллар/баррель) 38,39 - 0,33 - 23,38
Золото (доллар/унция) 1784,8 14,8 266,7
Индексы
Dow-Jones 25 015,55 - 730,05 - 3 629,71
S&P 500 3 009,05 - 74,71 - 230,97
Nasdaq 9 757,22 - 259,78 750,6
Nikkei 22 512,08 - 29,62 - 1 162,99
Dax 12 089,39 - 88,48 - 1 247,72
FTSE 100 6 159,3 12,16 - 1 485,6
CAC 40 4 909,64 - 8,94 - 1 127,45
Shanghai Composite 2 979,55 0 - 53,78
Bist 100 114 668,41 529,47 984,81
RTS 1 239,59 - 17,59 - 309,81
Валюта
USD/EUR 1,1223 0,0005 0,0025
USD/GBP 1,2391 - 0,0038 - 0,0722
JPY/USD 106,91 - 0,2 - 2,25
RUB/USD 69,6668 0,5665 7,5293
TRY/USD 6,8552 0,001 0,9058
CNY/USD 7,0782 0 0,0985
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