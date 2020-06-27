|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|40,68
|- 0,37
|- 27,65
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|38,39
|- 0,33
|- 23,38
|Золото (доллар/унция)
|1784,8
|14,8
|266,7
|Индексы
|Dow-Jones
|25 015,55
|- 730,05
|- 3 629,71
|S&P 500
|3 009,05
|- 74,71
|- 230,97
|Nasdaq
|9 757,22
|- 259,78
|750,6
|Nikkei
|22 512,08
|- 29,62
|- 1 162,99
|Dax
|12 089,39
|- 88,48
|- 1 247,72
|FTSE 100
|6 159,3
|12,16
|- 1 485,6
|CAC 40
|4 909,64
|- 8,94
|- 1 127,45
|Shanghai Composite
|2 979,55
|0
|- 53,78
|Bist 100
|114 668,41
|529,47
|984,81
|RTS
|1 239,59
|- 17,59
|- 309,81
|Валюта
|USD/EUR
|1,1223
|0,0005
|0,0025
|USD/GBP
|1,2391
|- 0,0038
|- 0,0722
|JPY/USD
|106,91
|- 0,2
|- 2,25
|RUB/USD
|69,6668
|0,5665
|7,5293
|TRY/USD
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|0,001
|0,9058
|CNY/USD
|7,0782
|0
|0,0985
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.06.2020)
https://report.az/storage/news/31298db7fabf91f035edb9f5584ef48d/ca4c7b67-2310-451e-b778-8aeaf6c8ca50_292.jpg
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